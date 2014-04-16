台湾货币市场：短率续稳于低位，外资保管行钱满为患

* 外商银钱满为患，迫大型行库降拆款利率

* 投信抢买短票可能到月底才结束

* 金融债交割无碍RP利率，券源短缺依旧

记者 董永年

路透台北4月16日 - 台湾银行间短率周三续稳于低位。市场人士表示，近日持续汇入的外资还没有调头迹象，市场资金相当宽松，今日拆入需求相对平淡，令利率没有变化。

资金调度人士指出，由于外资保管行钱满为患，一周拆款利率只需要0.388%，这也使得钱多的本地大型行库不得不跟进调整，拆出利率已经跌破0.40%关卡。

“真的是一路多到底，月底回补积数或许会比较好吧〞一位银行资金调度交易员说。

另一大型公股银行资金调度人士则称，今天外商银行一早就来排队申购央行存单，似乎资金比昨天还多。

台币兑美元 实质价位周三早盘在上日区间内狭幅来回。稍早中国发布的第一季经济数据强于预期，限制多数亚币的跌幅。外资及陆资自3月21日以来至周二为止，已连续第17个交易日买超台股，共计买超1,034.07亿台币。

本地时间11:27时，

--台币兑美元暂升7.1分报30.164。

--台湾加权股价指数 持平，报8,916.44点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，同上日；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.420%，上日收0.380-0.430%。

**投信抢票依旧**

短票市场方面，票券交易人士指出，本周发票量较上周相对减少，投信抢票状况依旧，但多数只能到期续做，利率则持稳不变。

一票券商交易员表示，投信因劳退基金设定的短票投资利率下限取消，资金仍不断从活储移转到短票市场，这股抢票的风潮，预估要到这个月底才会告一段落。

“不用我们说，他(投信)自己就开在0.57%、0.58%，当然就挑低的做。”一位票券商交易员说。

至于银行端部分，票券商表示，除了少数大型公股银行还坚持以0.60%成交外，已经有新银行主动开在0.58-0.59%。

此外，台电今日标售159天期短票，高标落在0.731%，较昨天标售的160天期短票高位0.735%下滑，台电并将发行量由20亿台币增加至27亿。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重较高。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。

台湾央行今日存单到期金额834亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，落点分别为周四3,360亿及周五3,629.5亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负27亿台币，累计超额准备为749亿，加计前期1%的超额准备为1,807亿台币。

**金融债交割无碍利率**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳低位。交易员表示，今日虽有130亿台币金融债交割，但因市场资金宽松依旧，券商又没有多余筹码可做，因此并未令利率产生变动。

交易员指出，近期公债次级市场交易低迷，券商几乎没有明显买超，因此资金需求度降低。至于公司债的补券量也不大，因此券源持续处于稀缺状态，不过资金池水位却处于高点，本月以来钱多券少的状况并未改变。

“今天有多的券，丢完了还不够给别人，因为太忙了，不然公债利率就会开0.53%。〞一大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，今天金融债交割，买盘主要是寿险业，但却没有听说投信因此遭到赎回，可见市场的钱真的很多。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，此皆大致同于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。