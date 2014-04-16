《综述》美联储应强化维持低利率的承诺--两位联储官员

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
但叶伦在记者会上表示，“相当长一段时间”意味着大约“六个月”左右，种下了更多困惑的因子。
柯薛拉柯塔周二建议，有鉴于通胀率偏低，利率待在低点的时间应该还要更长。
“我可以说我全心全意要尽一切可能将通胀率推升至接近2%，”柯薛拉柯塔称。“当我们开始见到通胀压力，通胀率开始升破当前的1%水准，朝接近2%迈进，甚至升破2%，这才是要利率要开始上升的时候。”
但他也指出，通胀率可能会有好几年时间维持在远低于2%。
此外，叶伦也在周二表示，美联储正在考量进一步举措，促使大型银行提高资本，另外也可能祭出其他强化影子银行领域稳定性的措施。
叶伦在亚特兰大联储会议上谈话时并未提及货币政策，但在周三纽约经济俱乐部讲话时，料将谈论该议题。(完) (编译 艾茂林/孙茉莉/侯向明/王冠中; 审校 高琦/龚芳)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译