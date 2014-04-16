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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 12:40 BJT

《综述》美联储应强化维持低利率的承诺--两位联储官员

但叶伦在记者会上表示，“相当长一段时间”意味着大约“六个月”左右，种下了更多困惑的因子。

柯薛拉柯塔周二建议，有鉴于通胀率偏低，利率待在低点的时间应该还要更长。

“我可以说我全心全意要尽一切可能将通胀率推升至接近2%，”柯薛拉柯塔称。“当我们开始见到通胀压力，通胀率开始升破当前的1%水准，朝接近2%迈进，甚至升破2%，这才是要利率要开始上升的时候。”

但他也指出，通胀率可能会有好几年时间维持在远低于2%。

此外，叶伦也在周二表示，美联储正在考量进一步举措，促使大型银行提高资本，另外也可能祭出其他强化影子银行领域稳定性的措施。

叶伦在亚特兰大联储会议上谈话时并未提及货币政策，但在周三纽约经济俱乐部讲话时，料将谈论该议题。(完) (编译 艾茂林/孙茉莉/侯向明/王冠中; 审校 高琦/龚芳)
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