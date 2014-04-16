中国货币市场：宽松格局不改回购利率普跌，缴税影响将至资金料现波动

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透上海4月16日 - 中国银行间市场周三流动性宽松格局不改，质押式回购加权利率 普降，其中七天品种受开盘价带动大跌近70个基点(bp)；昨日例行准备金调整有不少退缴，各期限资金供给均充裕。
市场人士指出，本周末或下周初企业缴税高峰将逐渐来临，短期资金面料出现波动，不过考虑到央行近期的政策态度较为温和，整体冲击应不至于太剧烈。
“挺松的，昨天有一波退准，(回购)价格都下来了，七天开盘一笔做了1个亿的量，就到了2.70%，有点偶然因素，”上海一银行交易员称。
而随着七天回购利率的大幅回落，其与14天品种的倒挂仅维持了一天后就很快修复。
上述交易员并谈到，央行最近公开市场的总体操作比较平稳，微调并抚平资金面波动仍是其主要目标，不过由于央行的操作还是有一定滞后性，而缴税的影响可能会大于月初例行调准补缴，对短期资金面仍会或多或少形成扰动。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至4月8日，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2951 2.4364 -14.13
七天 2.7374 3.4114 -67.40
14天 2.9975 3.2215 -22.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3000 2.8000 +50.00
七天 3.2350 3.3000 -6.50
14天 4.2500 3.3000 +95.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3500 2.4800 -13.00
七天 2.7300 3.4600 -73.00
14天 3.0000 3.4400 -44.00
Shibor
其中:隔夜 2.2980 2.4490 -15.10
七天 2.7260 3.4440 -71.80
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
----------------------------------------------------------- (发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选