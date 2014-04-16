路透基点：两家银行在台湾海陆运输公司船舶融资贷款拍卖中胜出--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾海陆运输公司(TMT)上周五拍卖31.3亿台币(1.04亿美元)船舶融资贷款，美银美林和德意志银行伦敦分行胜出。

美银美林购得的贷款由滚装式集装箱船D Ladybug担保，德银购得的贷款由滚装式集装箱船C Ladybug担保。

消息人士称，这两部分贷款的混合折扣约为贷款数额的87%。

一如此前报导，进行拍卖的贷款是该公司2011年8月与八家银行签署的36亿台币五年期联贷案的一部分，八家银行包括台湾农业金库、高雄银行、板信商业银行、国泰世华银行(代理行)、安泰商业银行、日盛国际商业银行、京城商业银行及联邦商业银行。

此次拍卖之前，海陆运输公司2011年1月获得的一笔8,125万美元七年期船舶融资贷款中，有4,420万美元在3月进行的拍卖中出售给麦格理集团，价格约为贷款数额的83%。消息人士称，这笔贷款由1989年建造的大型矿砂船(VLOC)F Elephant担保。

根据台湾银行公会网站标注日期为2月10日的一份声明，3月拍卖的贷款来自国泰世华银行(代理行)、彰化商业银行、京城商业银行、台湾中小企业银行、元大银行。参与贷款的其他三家银行未参加拍卖。

根据汤森路透基点数据及市场消息人士，除了F Elephant及上述两艘滚装船融资外，TMT未偿贷款还包括六笔8,000-9,100万美元七年期船舶融资，签订时间在2010年7月到2011年6月，其中五笔为联贷，一笔为双边贷款。这六笔都是用于支持购买大型矿砂船或超级油轮(VLCC)。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)