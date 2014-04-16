《热点透视》香港应坚守股东民主，无需眼红阿里巴巴赴美上市

其次，有些企业拒绝在香港上市，可能是出于公司治理以外的其它原因。过去三年来，在美国上市的大陆企业只有半数采取了多重股权架构。把它们驱离香港市场的另一个因素，是香港要求企业必须至少连续三年处于盈利状态，或者必须满足其它某些财务条件，才能在香港上市。这条规则不但把一些实力较弱的小企业拒之门外，也排斥了一些快速成长的初创企业。

以前，中国企业选择在美国上市，是以为那里的投资者和分析师对于科技业更为了解。但是，香港上市的腾讯 等大陆互联网企业的崛起，表明亚洲投资者对于科技产业的兴趣日益增强。美国对于中国大陆企业的研究比较薄弱，已促使一些在美国上市的中资企业私有化，并考虑回归亚洲。

香港应坚持现有作法的第三个原因是，香港的公司治理本来就很弱。本地大亨旗下常有许多层层叠叠、部分上市的子公司，这些子公司通常再由一家母公司控股，藉此达到控制的效果。李嘉诚的商业帝国就是一个很好的例子(图表：李嘉诚仍然拥有投资者想要的东西：link.reuters.com/wys93v)。同时，许多中国国有企业不透明，决策时很少为外部股东着想。

香港如果放松标准，会使得控股股东获得更大的控制权。1980年代就曾面临这种威胁，当时本地的贸易商怡和控股提议创造一种无投票权的股票。李嘉诚控制的两大企业集团也想这么做，结果促使监管者出面阻止。在美国，集体诉讼盛行，帮助约束了企业及其创始人的行为。但香港的法律制度对于想打官司的股东则不太有利。

一个资本市场要想取得成功，必须同时吸引发行者和投资者。如果香港放宽规定，可能会吸引一些企业来上市，或者把一些大型企业从美国吸引回来。但是，这样会削弱对股东的保护，从而可能推高整个市场的资本成本。