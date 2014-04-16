《热点透视》香港应坚守股东民主，无需眼红阿里巴巴赴美上市

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
其次，有些企业拒绝在香港上市，可能是出于公司治理以外的其它原因。过去三年来，在美国上市的大陆企业只有半数采取了多重股权架构。把它们驱离香港市场的另一个因素，是香港要求企业必须至少连续三年处于盈利状态，或者必须满足其它某些财务条件，才能在香港上市。这条规则不但把一些实力较弱的小企业拒之门外，也排斥了一些快速成长的初创企业。
以前，中国企业选择在美国上市，是以为那里的投资者和分析师对于科技业更为了解。但是，香港上市的腾讯 等大陆互联网企业的崛起，表明亚洲投资者对于科技产业的兴趣日益增强。美国对于中国大陆企业的研究比较薄弱，已促使一些在美国上市的中资企业私有化，并考虑回归亚洲。
香港应坚持现有作法的第三个原因是，香港的公司治理本来就很弱。本地大亨旗下常有许多层层叠叠、部分上市的子公司，这些子公司通常再由一家母公司控股，藉此达到控制的效果。李嘉诚的商业帝国就是一个很好的例子(图表：李嘉诚仍然拥有投资者想要的东西：link.reuters.com/wys93v)。同时，许多中国国有企业不透明，决策时很少为外部股东着想。
香港如果放松标准，会使得控股股东获得更大的控制权。1980年代就曾面临这种威胁，当时本地的贸易商怡和控股提议创造一种无投票权的股票。李嘉诚控制的两大企业集团也想这么做，结果促使监管者出面阻止。在美国，集体诉讼盛行，帮助约束了企业及其创始人的行为。但香港的法律制度对于想打官司的股东则不太有利。
一个资本市场要想取得成功，必须同时吸引发行者和投资者。如果香港放宽规定，可能会吸引一些企业来上市，或者把一些大型企业从美国吸引回来。但是，这样会削弱对股东的保护，从而可能推高整个市场的资本成本。
许多上市企业的投资者目前都愿意放弃投票权，以便能够投资于快速成长的科技企业，但他们的这种热情尚未受到市场下滑的考验。失去阿里巴巴有些可惜，但如果放松香港上市规则，则会带来更大的风险，而且未必能得到什么好处。因此，更有理由坚守股东民主。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 蔡美珍)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译