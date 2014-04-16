中国汇市：人民币即期早盘微贬，GDP数据好于预期提供一定支撑

* 人民币即期早盘微幅贬值

* 中间价续创逾七个月低位

* 一季度GDP数据强于预期提供支撑

* 6.20仍是关键关口

路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘微幅贬值，中间价续创逾七个月以来新低，引领即期汇价盘初即走弱，但稍后出炉的GDP数据略好于预期，支持人民币缩窄跌幅，早盘仅微贬。

交易员称，早盘市场波动其实都不大，也没有大额交易，显示市场仍在消化美国汇率报告和中国GDP数据的影响，观望情绪犹在，客盘结购汇亦比较均衡。

美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。

“没怎么动，差不多也没什么大的flow，比较均衡，...没有明确的方向。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.2231元，上日收报6.222元。今日人民币兑美元中间价 为6.1589元，为2013年9月11日以来新低，上日中间价为6.1571元。

对于短期汇市方向，交易员指出，仍要看央行的指引，而6.20是关键的价格关口。

一国有银行交易员称，汇价如果不升破6.20，市场估计就维持目前的震荡，目前看来，6.20元的阻力还是比较强的，不仅是中资行，外资行在该价格的购汇力道也不弱，但如果没有中间价的引导，人民币贬值的空间也很有限。

一外资行交易员亦指出，考虑到人民币中间价持续走遍，人民币短期料继续贬值，但幅度有限，估计贬值到6.25就差不多了。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

全球汇市方面，澳元周三小涨，此前公布的中国数据没有预期那样惨淡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2460/10，上日尾盘为6.247。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2250/75元，上一交易日尾盘报6.2235元。