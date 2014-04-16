《热点透视》对美国就业市场而言通胀风险不容小觑

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson； 编译 李爽

路透纽约4月15日 - 通胀看似比较安静，但对于美国紧缩的就业市场而言仍是一项风险。不过，除非薪资开始上涨，否则不会发生严重的通货膨胀。智囊机构--美国企业研究院(AEI)甚至仍在担心通缩风险。但初步迹象显示，雇员开始重新获得一些议价能力。

鹰派人士一直在密切关注消费者物价指数的上行压力，尤其是在美联储放宽货币政策的情况下。但他们尚未找到压力迹象也不足为奇。据美国经济分析局数据，薪资占美国17万亿美元国内生产总值(GDP)规模的52%，成为影响物价的最主要原因。过去八年整体薪资增速受到抑制，平均每年增长2.5%左右，实质年增幅仅为0.4%。

但情况正在发生变化。美国劳工统计局周二公布的通胀报告显示，3月整体劳工成本同比上升2.1%，同期CPI增幅为1.5%。实质薪资增长0.6%。虽然还不足以助燃通胀失控，但也在加速。高薪行业薪资大幅上升，拿采矿和伐木业为例，过去一年薪资涨幅超过11%，咨询服务业涨近5%。

目前其他行业薪资滞后，平均薪资增幅保持在低位。但雇员议价能力可能在上升。一个衡量指标就是员工自愿辞职的比率。2月时该比率为1.7%，相比危机前的高位约2.1%，已从2010年所及低点1.3%反弹一半左右。劳工统计局这份调查中以职缺率衡量的职缺状况仍在进一步复苏。