美国个股：微软执行长希望打造新的数据文化，注重移动和云计算

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山4月15日 - 美国软件巨头微软 执行长纳德拉周二在公司文化中打上个人烙印，表示如果想在新的运算环境中取胜，微软需要一种“数据文化”。这是纳德拉三周以来的第三次公开露面。
纳德拉自2月上任之后，目前正在推动微软进一步转向移动和云计算。这与其前任鲍尔默的路线存在差别，后者的全球发展策略更多是与个人电脑和Windows操作系统联在一起。
“数据令微软业务的每个方面都在发生本质性的转变，”纳德拉在旧金山的一场展示中表示。“你必须让数据深深扎根于公司文化中。”
纳德拉阐述了微软在搜集、储存、处理和呈现数据方面发挥核心作用的计划，打算借助其数据库产品、数据中心和Office系列办公软件实现这一目标。
他的言论代表着微软的新态度，用纳德拉的话来说就是“移动优先，云优先”。
这意味着微软将侧重提供应用广泛且适用于互联网的软件，而非传统产品，同时在计算的所有领域发挥作用，而不仅仅试图以Windows和Office来主导市场。(完)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。