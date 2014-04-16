《外汇专栏》食品价格上涨，或助长利差交易

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍
路透伦敦4月15日 - 全球食品价格上涨迹象，可能让利差交易投资人的理由更加充足。他们在利差交易中，借入利率较低的货币、投资于高收益货币，并打算买进亚洲新兴市场货币。
国际货币基金组织(IMF)在4月大宗商品价格报告中表示，2014年第一季农产品价格上涨了6%。(浏览报告：here)
食品价格是亚洲新兴市场通胀指标的重要成分。这些国家的决策者总是密切留意食品价格，且经常对可能加剧社会紧张的潜在食品价格上涨预先采取行动。
亚洲新兴国家为了应对国内滋生的通胀威胁，收紧货币政策是一个办法，而此举会让追求收益的投资者更加青睐新兴市场货币。然对抗外部输入型的食品价格上涨的最好办法，则是本币升值。本币升值，以外币计价的进口食品价格就会变得越便宜。
印度3月趸售物价涨幅 触及三个月高位，部分是受到食品价格推升。
澳洲气象局预测，2014年发生圣婴(厄尔尼诺)现象的可能性超过七成。圣婴可能引发洪水和乾旱。这可能对印度夏季作物带来不利影响。
2009年时，圣婴现象重创印度作物，使得食品价格年涨幅超过21%，印度不得不增加食品进口。
一些亚洲国家央行似乎已经注意到食品价格可能上涨的风险。菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周六表示，食品价格可能走扬是其重点关注事项之一。
新加坡金融管理局似乎也有同样的担忧。金管局周一维持其紧缩的货币政策，尽管第一季经济成长变弱，其称核心通胀仍处高位。
金管局将2014年整体通胀率预估由2-3%调降至1.5-2.5%，但包括食品价格的核心通胀率预估则维持在2-3%不变。
唯一可能的推论就是金管局仍担心核心通胀恐将上涨更多。
**食品价格备受关注**
IMF的大宗商品报告，呼应了联合国粮食机构4月3日发布的调查结果，即3月全球食品价格升至近一年高位。IMF的报告只会让亚洲新兴市场决策者更加紧张不安。
根据IMF，单是3月农产品价格就上涨了4.1%。许多亚洲国家的主要食品--猪肉，其价格 飙涨了31%，因美国27个州的猪群感染病毒。
另一方面，小麦 、玉米 、大豆 、棕榈油 和糖 的价格也全都上涨。
重要谷物生产国乌克兰的紧张情势，可能会造成小麦和玉米减产。
对于进口食品价格可能上涨的担心，将使得亚洲新兴市场决策者采取行动，以防止其影响当地经济。
而那些已经青睐作多亚洲新兴货币的投资者，由于食品价格上涨可能开始左右亚洲央行的决策，他们的立场只会更加坚定。(完) (译文审校 张涛)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译