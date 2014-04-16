《外汇专栏》食品价格上涨，或助长利差交易

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍

路透伦敦4月15日 - 全球食品价格上涨迹象，可能让利差交易投资人的理由更加充足。他们在利差交易中，借入利率较低的货币、投资于高收益货币，并打算买进亚洲新兴市场货币。

国际货币基金组织(IMF)在4月大宗商品价格报告中表示，2014年第一季农产品价格上涨了6%。(浏览报告：here)

食品价格是亚洲新兴市场通胀指标的重要成分。这些国家的决策者总是密切留意食品价格，且经常对可能加剧社会紧张的潜在食品价格上涨预先采取行动。

亚洲新兴国家为了应对国内滋生的通胀威胁，收紧货币政策是一个办法，而此举会让追求收益的投资者更加青睐新兴市场货币。然对抗外部输入型的食品价格上涨的最好办法，则是本币升值。本币升值，以外币计价的进口食品价格就会变得越便宜。

印度3月趸售物价涨幅 触及三个月高位，部分是受到食品价格推升。

澳洲气象局预测，2014年发生圣婴(厄尔尼诺)现象的可能性超过七成。圣婴可能引发洪水和乾旱。这可能对印度夏季作物带来不利影响。

2009年时，圣婴现象重创印度作物，使得食品价格年涨幅超过21%，印度不得不增加食品进口。

一些亚洲国家央行似乎已经注意到食品价格可能上涨的风险。菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周六表示，食品价格可能走扬是其重点关注事项之一。

新加坡金融管理局似乎也有同样的担忧。金管局周一维持其紧缩的货币政策，尽管第一季经济成长变弱，其称核心通胀仍处高位。

金管局将2014年整体通胀率预估由2-3%调降至1.5-2.5%，但包括食品价格的核心通胀率预估则维持在2-3%不变。

唯一可能的推论就是金管局仍担心核心通胀恐将上涨更多。

**食品价格备受关注**

IMF的大宗商品报告，呼应了联合国粮食机构4月3日发布的调查结果，即3月全球食品价格升至近一年高位。IMF的报告只会让亚洲新兴市场决策者更加紧张不安。

根据IMF，单是3月农产品价格就上涨了4.1%。许多亚洲国家的主要食品--猪肉，其价格 飙涨了31%，因美国27个州的猪群感染病毒。

另一方面，小麦 、玉米 、大豆 、棕榈油 和糖 的价格也全都上涨。

重要谷物生产国乌克兰的紧张情势，可能会造成小麦和玉米减产。

对于进口食品价格可能上涨的担心，将使得亚洲新兴市场决策者采取行动，以防止其影响当地经济。