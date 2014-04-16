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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 13:05 BJT

欧股业绩：瑞士信贷第一季净利下降逾三分之一，债券交易收入减少

路透苏黎世4月16日 - 瑞士信贷 周三公布，第一季净利下降逾三分之一，债券交易收入大幅减少。

瑞士信贷第一季净利为8.59亿瑞郎，路透调查的分析师平均预期是11.55亿瑞郎。

瑞士信贷协助美国富人逃税，正在受到美国方面的调查。

该银行在季度财报中表示，继续致力于了结上述调查。(完) (编译 张涛；审校 于春红)
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