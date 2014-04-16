中国债市动态：现券暖势不改，数据落定后脱媒资金安心涌向信用债

路透北京4月16日 - 中国银行间市场现券周三暖势不改，利率互换(IRS)则有所上探。市场人士表示，一季度GDP增速略高于市场预期，影响更多体现在IRS市场；短期流动性预期平稳，基本面数据落定后，从银行脱媒出来的资金涌向信用债，中长利率债则受新债结果带动略有显暖。

"信用收益率还在下，3月底大家憋了一口气，现在靴子落地了，资金也落定了，货币基金什么的同存需求下来了，理财二季度也增很猛，都来买债了，”北京一大券商投资经理称。

上海一国有银行交易员也表示，数据落定后，当前经济预期较3月会好一些。中长期国债略偏暖是对招标结果好的反应，IRS则对GDP数据略好于多数预期反应大一些。经济后期应不会加速下滑，货币政策的调整最多是结构性的，操作上倾向以持有赚票息为主。

上述投资经理亦称，即使认定利率债有“右侧机会“，现在也不必着急介入，时机仍需等待。信用债的行情还将延续，机构久期偏好也在向三五年等中期延伸，需求上比较偏好AA评级，认为该等级达到了风险和收益的平衡。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。

剩余期限约9.36年的固息国债最新报价 为4.50%/4.44%，上日尾盘为4.52%/4.47%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 午后报在92.524元，较上日结算价涨0.004元。