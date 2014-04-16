台湾个股：富邦人寿取得市府长春段地上权案，开发后投报率逾3.5%

路透台北4月16日 - 台湾资产第三大金控--富邦金控 旗下富邦人寿周三与台北市政府针对中山区6笔市有土地设定地上权案进行签约，此案将兴建复合式商用大楼出租，预计2020年底前完工，开发后投资报酬率可望达3.5%以上。

今年2月间富邦人寿以权利金总价65.888亿台币得标北市府中山区长春段一小段782地号等6笔市有土地70年地上权开发经营权。

“持续看好精华地段不动产投资，”富邦金控副董事长蔡明兴称。

他并表示，自2008年以来，富邦人寿共已投入3件政府公有土地地上权开发案，包括本次签约的长春段土地、信义计画区A10以及成功高中旁国有土地。

他认为，此类公有土地地上权开发案件，有利于富邦人寿获取长期稳定租金收益。

此外，台北市财政局表示，本案市府除收取权利金外，预估每年尚可收取土地租金3,223万台币，不仅增裕公库收入，并可带动整体经济发展及就业机会增估2,250人。