台湾个股：富邦人寿取得市府长春段地上权案，开发后投报率逾3.5%

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北4月16日 - 台湾资产第三大金控--富邦金控 旗下富邦人寿周三与台北市政府针对中山区6笔市有土地设定地上权案进行签约，此案将兴建复合式商用大楼出租，预计2020年底前完工，开发后投资报酬率可望达3.5%以上。
今年2月间富邦人寿以权利金总价65.888亿台币得标北市府中山区长春段一小段782地号等6笔市有土地70年地上权开发经营权。
“持续看好精华地段不动产投资，”富邦金控副董事长蔡明兴称。
他并表示，自2008年以来，富邦人寿共已投入3件政府公有土地地上权开发案，包括本次签约的长春段土地、信义计画区A10以及成功高中旁国有土地。
他认为，此类公有土地地上权开发案件，有利于富邦人寿获取长期稳定租金收益。
此外，台北市财政局表示，本案市府除收取权利金外，预估每年尚可收取土地租金3,223万台币，不仅增裕公库收入，并可带动整体经济发展及就业机会增估2,250人。
财政局并指出，市府历年来已设定地上权方式将精华区土地交由民间厂商开发经营，迄今已有所成果，包括台湾最具代表性的地标台北101大楼、信义区的新光三越百货A9馆、南山广场等土地设地地上权开发案。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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