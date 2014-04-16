新闻稿：穆迪向国家电网的美元票据授予Aa3评级

（以下中文新闻稿由穆迪提供）

香港，2014年4月16日—穆迪投资者服务公司向国家电网公司 (国家电网，Aa3/稳定) 拟发行的高级无抵押美元票据授予Aa3评级。该高级无抵押有担保票据将由State Grid Overseas Investment (2014) Limited发行,并由国家电网提供无条件及不可撤回担保。

评级展望为稳定。

国家电网计划将发行所得净额用于一般企业用途，包括资本支出和海外投资、运营资本和再融资。

评级理据

穆迪副总裁/高级信用评级主任钟汶权表示：“Aa3的评级反映了国家电网的市场垄断地位和稳定的财务状况，以及中国政府预计会提供的极高水平支持。”

国家电网的Aa3评级反映了a3的基础信用评估 (BCA)，同时由于中国政府 (Aa3/稳定) 预计会提供极高水平的支持，因此其评级获得三个子级的提升。

国家电网的BCA受到以下因素所支持：1) 稳定的运营状况，受益于公司在庞大且不断增长的中国市场的垄断地位；2) 良好运营纪录和在特高压 (UHV) 及智能电网技术方面的优势；及3) 财务管理一直比较稳健。

与此同时，该BCA受到正在演化中监管环境的制约，目前监管框架缺乏对受监管电价的自动成本转嫁机制，同时透明度有限。

钟汶权表示：“国家电网的个体信用状况预计会维持稳定，预测信用指标将符合其目前的BCA水平。建议中的债券发行将可增强其境外融资渠道，以满足其资本支出需要，特别是海外投资。”

我们预计未来3年国家电网的信用指标将继续支持其a3的BCA，其中债务/EBITDA比率为2.5倍-3.0倍，运营资金(FFO)/利息覆盖率为7.0倍-7.5倍，留存现金流(RCF)/债务比率为30%。

我们预计该公司会维持较高的资本支出水平，以满足中国不断增加的发电能力和电力需求。年资本支出预计为人民币4,000-4,500亿元，主要用于输变电设施的扩展和升级以及特高压(UHV)电网的投资。

除了个体信用状况以外，最终评级亦反映了对中国政府会提供极高水平支持的预期。

上述支持的预期是基于国家电网作为大部分中国输配电(T＆D)电网的垄断运营商的战略角色(上述电网占全国电力消费量的80%左右)，同时国家电网是由政府全资拥有，万一发生运营或财务困难，政府会蒙受声誉风险。

稳定的展望反映了穆迪预计国家电网会维持其独一无二的领先市场地位、稳健的财务状况、庞大但可控的资本开支计划同时反映了穆迪预计政府会延续其政策和监管上的支持，并维持拥有多数股权。

由于国家电网评级已经相等于中国的主权评级水平，因此短期内评级上调的可能性不大。穆迪同时认为，其BCA在短期内获得上调的可能性有限，因为中国的监管框架正在演化中，将需要一定时间才能在透明度和可预见性方面发展和建立良好记录。

假如发生以下情况，则其评级长期而言可能会出现上调机会：监管框架和受监管输配电价机制的透明度和可预见性得到改善。

另一方面，假如发生以下情况，则其评级可能会被下调：1) 国家电网通过债务融资方式进行激进的扩张项目或收购，并超出了原定计划；2) 中国的主权评级发生负面变化；3) 电价机制发生不利变化，并降低公司的利润率；或4) 政府持股比例大幅下降。

穆迪调低评级时所考虑的财务指标可能包括：毛利率持续低于5.5%-6.0%、(FFO+利息)/利息比率持续低于5倍-6倍；债务/资本比率持续高于45%-50%，以及RCF/债务比率持续低于20%-25%。

国家电网的评级所采用的主要评级方法为2013年12月发布的《受监管电力及天然气公用事业》(Regulated Electric and Gas Utilities) 、2009年8月发布的《受监管电力及天然气网络》(Regulated Electric and Gas Networks)和2010年7月发布的《政府相关发行人：评级方法更新》(Government Related Issuers: Methodology Update)。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com的信用政策页。

国家电网以收入来计算是全球最大的公用事业和电网公司，居于自然垄断地位，拥有并经营中国大部分的全国性电网网络，其供电区域占国土面积的88%，服务人口超过11亿。截至2013年12月31日止年度，国家电网的电力销售量和总收入分别为35,227亿千瓦时和人民币2.0万亿元。