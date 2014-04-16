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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 15:11 BJT

新债招标：中国进出口行一年债收益率4.6064%，五年5.2887%--业内人士

路透上海4月16日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的一年期固息增发债加权中标收益率为4.6064%，基本符合预期；五年期增发债中标收益率则为5.2887%，低于市场预期。

市场此前对两期债的预测均值分别为4.59%和5.35%。

业内人士并透露，一年期品种边际中标收益率为4.6364%；两期债投标倍数分别为2.53倍和3.31倍。

此次招标为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第20期金融债 的增发债，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第25期金融债 的增发债，票面利率4.85%。

以下为具体发行条款：

第25期 第26期

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发行上限： 60亿元 50亿元

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 多重价格中标 单一价格中标

（美国式） (荷兰式)

起息日: 3月24日 2013年9月25日

缴款日： 4月18日 4月21日

分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日

上市日： 4月22日 4月25日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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