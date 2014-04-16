新债招标：中国进出口行一年债收益率4.6064%，五年5.2887%--业内人士

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透上海4月16日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的一年期固息增发债加权中标收益率为4.6064%，基本符合预期；五年期增发债中标收益率则为5.2887%，低于市场预期。
市场此前对两期债的预测均值分别为4.59%和5.35%。
业内人士并透露，一年期品种边际中标收益率为4.6364%；两期债投标倍数分别为2.53倍和3.31倍。
此次招标为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第20期金融债 的增发债，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第25期金融债 的增发债，票面利率4.85%。
以下为具体发行条款：
第25期 第26期
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发行上限： 60亿元 50亿元
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
中标方式： 多重价格中标 单一价格中标
（美国式） (荷兰式)
起息日: 3月24日 2013年9月25日
缴款日： 4月18日 4月21日
分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日
上市日： 4月22日 4月25日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译