香港股市：早盘上升，未受中国GDP增速放缓的影响

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港4月16日 - 中国内地和香港投资者未受中国第一季经济增速创18个月来最低的影响，全部主要股指周三均处于平盘上方。
恒生指数 早盘上升0.6%，报22,813.92点。恒生国企指数 上涨0.5%。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，增速创出一年半来新低，略低于今年全年平均增长目标7.5%。
新加坡大华银行继显证券的销售主管Steven Leung称，数据大致符合预期，尤其是GDP，7.4%的经济增速不太坏。
汽车类股有涨有跌。广汽集团 涨1.9%，比亚迪 升1.0%。
但长城汽车 和东风汽车 持续下滑，分别跌1.0%和0.5%。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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