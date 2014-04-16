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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 13:22 BJT

香港股市：早盘上升，未受中国GDP增速放缓的影响

路透香港4月16日 - 中国内地和香港投资者未受中国第一季经济增速创18个月来最低的影响，全部主要股指周三均处于平盘上方。

恒生指数 早盘上升0.6%，报22,813.92点。恒生国企指数 上涨0.5%。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，增速创出一年半来新低，略低于今年全年平均增长目标7.5%。

新加坡大华银行继显证券的销售主管Steven Leung称，数据大致符合预期，尤其是GDP，7.4%的经济增速不太坏。

汽车类股有涨有跌。广汽集团 涨1.9%，比亚迪 升1.0%。

但长城汽车 和东风汽车 持续下滑，分别跌1.0%和0.5%。(完)
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