《RUSSELL专栏》中国经济数据显示大宗商品需求短多长空

重要的是目前零售销售的表现优于工业产出，这种趋势可能持续。

这也是当局希望看到的状况，从官员的言论中似乎可以清楚地看出，他们对经济现在的航向和速度感到满意。

**大宗商品需求成长将放缓**

这对于大宗商品需求的影响就是，经济向更依赖消费转型将导致进口增速减慢。

虽然这已在普遍预料之中，但主要问题是大宗商品需求成长将放缓多少。

关键是要认识到铁矿石等大宗商品的基数效应，即需求哪怕出现小小的百分比升幅，都会造成实际数量大大增长。

目前是时候应该谨慎对待新建铁矿石和煤矿的计划了。

这两种大宗商品对中国成长的依赖最大，也为澳洲出口带了最丰厚的回报。

铜的情况可能良好，因为新供应有限且部分现有矿区的矿石品级下降；液化石油气(LPG)因拥有中国以外的数个新客户而受益。

人民币走贬 是大宗商品需求面临的另一威胁。人民币兑美元今年迄今已跌去2.8%。

发达国家的普遍观点是，人民币仍被低估，应继续过去几年的升值趋势。

但这可能不再适合中国当局。中国当局无疑能够利用人民币贬值来扶助提升出口竞争力，同时允许国内薪资上涨以刺激消费。

人民币贬值将使以美元计价的大宗商品更昂贵，这是削减进口需求的又一因素，但也可能更难使大宗商品价格上涨。

要说人民币目前是否已展开迈向贬值的新趋势还为时尚早，但这给大宗商品需求前景带来风险。

很显然，减少对大宗商品依赖的经济成长趋势似已在中国确立。(完)