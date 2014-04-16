《RUSSELL专栏》中国经济数据显示大宗商品需求短多长空

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
重要的是目前零售销售的表现优于工业产出，这种趋势可能持续。
这也是当局希望看到的状况，从官员的言论中似乎可以清楚地看出，他们对经济现在的航向和速度感到满意。
**大宗商品需求成长将放缓**
这对于大宗商品需求的影响就是，经济向更依赖消费转型将导致进口增速减慢。
虽然这已在普遍预料之中，但主要问题是大宗商品需求成长将放缓多少。
关键是要认识到铁矿石等大宗商品的基数效应，即需求哪怕出现小小的百分比升幅，都会造成实际数量大大增长。
目前是时候应该谨慎对待新建铁矿石和煤矿的计划了。
这两种大宗商品对中国成长的依赖最大，也为澳洲出口带了最丰厚的回报。
铜的情况可能良好，因为新供应有限且部分现有矿区的矿石品级下降；液化石油气(LPG)因拥有中国以外的数个新客户而受益。
人民币走贬 是大宗商品需求面临的另一威胁。人民币兑美元今年迄今已跌去2.8%。
发达国家的普遍观点是，人民币仍被低估，应继续过去几年的升值趋势。
但这可能不再适合中国当局。中国当局无疑能够利用人民币贬值来扶助提升出口竞争力，同时允许国内薪资上涨以刺激消费。
人民币贬值将使以美元计价的大宗商品更昂贵，这是削减进口需求的又一因素，但也可能更难使大宗商品价格上涨。
要说人民币目前是否已展开迈向贬值的新趋势还为时尚早，但这给大宗商品需求前景带来风险。
很显然，减少对大宗商品依赖的经济成长趋势似已在中国确立。(完)
(译文审校 艾茂林)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译