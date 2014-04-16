中国房地产：开发商信贷能力转弱惟未影响评级，今年收入料增长--穆迪

路透香港4月16日 - 评级机构穆迪周三发表报告称，从去年业绩显示中国开发商的信贷能力转弱，惟暂时未有影响评级。穆迪预期，开发商去年销售项目的于今年落成并确认收益，获评级的开发商今年的收入及除息、税、折旧及摊销后溢利（EBITDA） 将会上升，现金流增长则会减慢。

报告指出，获评级的开发商去年普遍出现负债上升、利息覆盖率及毛利率下滑的情况，特别是越秀地产 、雅居乐 、碧桂园 、广州富力 及花样年 的信贷质素及财务弹性均有所转弱，因毛利率受压、债务融资急增以及收购土地。

但穆迪表示，这五家内房股的评级展望仍然稳定，不预期会马上改变对它们的评级。越秀地产的经常性收入增加，碧桂园强大的销售执行力将有助公司抵销毛利率下滑的影响。至于雅居乐和富力具备充裕的流动性及高毛利率，而花样年今年初配股予TCL集团以及其有可能将物业管理业务分拆上市，均有助这三家公司在高负债情况下，仍能保持其信贷质素。