人民币汇率：3月实际有效汇率环比降2.7%至五个月新低--BIS

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透北京4月16日 - 人民币实际有效汇率指数3月明显回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降2.7%至117.45，为连续第二个月下降，并创出去年10月以来新低。
数据并显示，3月人民币名义有效汇率指数为112.64，亦为去年10月以来最低水平，环比下降1.8%。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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