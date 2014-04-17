中国数据：1-3月实际使用外资315亿美元，同比增长5.5%--商务部

路透北京4月17日 - 中国商务部周四公布，2014年1-3月中国实际使用外资(FDI)315亿 美元，同比增长5.5%。 商务部并公布3月单月实际使用外资（FDI）122亿美元，同比下降1.5%。 商务部新闻稿并称，中国1-3月累计实现对外非金融类直接投资199亿美元，同比下降16 .5%。 此前数据显示，1-2月中国实际使用外资(FDI)193.1亿美元，同比增长10.44%；同期累 计实现对外非金融类直接投资115.4亿美元，同比下降37.2%。 历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) : FDI 14年3月 2月 1月 金 122 85.5 107.6 额 同 -1.5 4.09 16.1 比 FDI 13年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2月 金 120.8 85 84.2 88.4 83.8 94.1 143.9 92.6 84.4 124.2 82.1 92.7 额 同 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.1 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 比 2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资 者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 乔艳红/王兰; 撰写 谢衡；审校 黄凯)