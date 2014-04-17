版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 10:07 BJT

中国数据：1-3月实际使用外资315亿美元，同比增长5.5%--商务部

路透北京4月17日 - 中国商务部周四公布，2014年1-3月中国实际使用外资(FDI)315亿
美元，同比增长5.5%。        
    
    商务部并公布3月单月实际使用外资（FDI）122亿美元，同比下降1.5%。

    商务部新闻稿并称，中国1-3月累计实现对外非金融类直接投资199亿美元，同比下降16
.5%。
    
    此前数据显示，1-2月中国实际使用外资(FDI)193.1亿美元，同比增长10.44%；同期累
计实现对外非金融类直接投资115.4亿美元，同比下降37.2%。 
    历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :     
 FDI  14年3月        2月     1月
 金     122         85.5   107.6
 额                       
 同    -1.5         4.09    16.1
 比                       
 FDI  13年1  11月   10月   9月   8月   7月    6月   5月   4月    3月   2月   1月
      2月                                                                   
 金   120.8    85   84.2  88.4  83.8  94.1  143.9  92.6  84.4  124.2  82.1  92.7
 额                                                                         
 同     3.3   2.4   1.24  4.88  0.62  24.1  20.12  0.29   0.4   5.65  6.32  -7.3
 比                                                                         
    2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资
者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

 (发稿 乔艳红/王兰; 撰写 谢衡；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐