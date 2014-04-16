路透专访：三星电子高管称Galaxy S5销量将超越S4，第二季推Tizen手机

两科技业巨擘在新兴的可穿戴设备市场上既是紧密的盟友，也是激烈竞争的对手。

三星在上周上市的第二版Gear智能手表上，舍弃了Android，改采用Tizen系统。该公司希望最终让Gear智能手表能和其他公司生产的Android智能手机相容，这将使得Tizen直接迎战Android。

尽管如此，Yoon指出，三星仍计划在今年稍后推出采用Android系统的智能手表。

**寻求突破**

来自中国崛起之星华为 和联想 的竞争日益激烈，而高阶智能手机市场成长放缓，也令三星和苹果等厂商相当苦恼。

“对多数厂商来说，高阶市场放缓确实让它们担忧，”Yoon称。

“但我们也在尝试许多新事物，例如可穿戴设备，与家用设备和汽车结合等。我想这有朝一日会带来综效，最终协助我们提升高阶产品的中长期销售。”

在苹果坚守高价产品区块之际，三星也希望其旗舰产品的众多版本可以尽可能吸引最多的使用者。

苹果据称将推出两款萤幕较大的设备，其中至少一款预计会在今年下半年上市。

Yoon指出，三星也在计划在下半年推出全新外型的新版Galaxy Note，但并未透露进一步细节。