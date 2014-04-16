路透专访：三星电子高管称Galaxy S5销量将超越S4，第二季推Tizen手机

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
两科技业巨擘在新兴的可穿戴设备市场上既是紧密的盟友，也是激烈竞争的对手。
三星在上周上市的第二版Gear智能手表上，舍弃了Android，改采用Tizen系统。该公司希望最终让Gear智能手表能和其他公司生产的Android智能手机相容，这将使得Tizen直接迎战Android。
尽管如此，Yoon指出，三星仍计划在今年稍后推出采用Android系统的智能手表。
**寻求突破**
来自中国崛起之星华为 和联想 的竞争日益激烈，而高阶智能手机市场成长放缓，也令三星和苹果等厂商相当苦恼。
“对多数厂商来说，高阶市场放缓确实让它们担忧，”Yoon称。
“但我们也在尝试许多新事物，例如可穿戴设备，与家用设备和汽车结合等。我想这有朝一日会带来综效，最终协助我们提升高阶产品的中长期销售。”
在苹果坚守高价产品区块之际，三星也希望其旗舰产品的众多版本可以尽可能吸引最多的使用者。
苹果据称将推出两款萤幕较大的设备，其中至少一款预计会在今年下半年上市。
Yoon指出，三星也在计划在下半年推出全新外型的新版Galaxy Note，但并未透露进一步细节。
“我们的终极目标是要生产出消费者真的很想要的产品。这是我们试着在停滞的高阶市场中寻求突破的方法，”他说。(完) (编译 戴素萍/于春红/杜明霞/王冠中; 审校 张明钧/田建华/张若琪/白云)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译