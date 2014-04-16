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市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国GDP数据略好于预期

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* 澳元/美元上涨0.18%，美元/日圆涨0.30%，欧元/日圆涨0.45%，新西兰元/美元跌0.56%

* 日经指数劲升2.83%，沪综指涨0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.47%，美国10年期公债收益率2.6409%

* 受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新 低，显现经济下行压力，但数据略高于市场预期。

* 美国警告中国人民币仍被低估

* 新西兰第一季通胀弱于预期，但央行下周升息几成定局 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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