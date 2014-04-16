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市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 14:19 BJT

欧洲个股：瑞士信贷称旗下外汇交易业务并未发现严重不当行为

路透苏黎世4月16日 - 瑞士信贷 周三公布第一季财报后，财务长David Mathers表示，公司外汇交易并未发现任何严重不当行为。

全球监管当局已加强调查大型银行交易疑似合谋操纵外汇市场之事。

两周多之前，瑞士信贷表示，对于遭到瑞士当局调查感到“震惊”；去年的初步调查并未将瑞士信贷列入调查对象。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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