日本股市：日经指数收盘大涨3%，软银受阿里巴巴业绩提振劲扬

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透东京4月16日 - 日本股市周三大幅走高，隔夜美股表现转佳，且日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿(兆)美元的政府退休金基金发表了含糊评论，交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。
权重股软银 跳涨，此前阿里巴巴去年第四季营收大幅增长66%，在IPO前带来喜讯。
日经指数 收高3%，报14,417.68点，延续自本月稍早触及的六个月低位13,885点的反弹势头。日经指数上周创下三年来最大周线涨幅。
东证股价指数 上涨2.7%至1,166.55点。JPX-日经400指数400 升2.6%，报10,611.76点。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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