澳洲矿业：BHP、Fortescue等面临竞争加剧，均上调铁矿石产量目标

路透悉尼4月16日 - 必和必拓(BHP) 和Fortescue Metals Group 等澳洲矿商面临全球最大矿企巴西淡水河谷 的强力竞争，相继全力推进扩大铁矿石产量计划，以抢占更大份额的中国市场。

正当澳洲矿商力争超越本已高远的产出目标时，中国正在严打以大宗商品作担保品的融资行为，这有可能导致中国港口仓库中数以千万吨计的铁矿石遭到抛售并压低价格。

必和必拓周三将其全年铁矿石产出预估上调500万吨至2.17亿吨，该公司正全力推进澳洲新矿场运作。

Fortescue Metals Group 则表示，需要铁矿石价格未来12-18个月稳定在每吨110-120美元，才能偿还25亿美元的目标债务。该公司今年将产量提高了57%。

澳洲资源和能源经济局预计，今年铁矿石均价为每吨110美元，但2015年仅为每吨103美元。花旗集团预计铁矿石价格在2016年之前跌到80美元。

铁矿石.IO62-CNI=SI周三报117.1美元。

Fortescue执行长Nev Power已经为本季度设定了4,160万吨的产量目标，较前季增长1,010万吨，绝大部分售往中国钢厂。