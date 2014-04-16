全球金融：比特币交易网站Mt. Gox将申请清算--华尔街日报

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透4月16日 - 华尔街日报援引知情人士的消息报导，比特币交易网站Mt. Gox已放弃了在破产保护下重建公司的计划，已请求东京法院允许其清算。
据华尔街日报报导，知情人士将此决定归因于程序的复杂以及缺乏实际可行的复苏计划。
Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易网站，上个月在日本申请破产，该公司称由于黑客入侵其计算机系统，总计丢失了约85万枚比特币，以今天的价格计算折合约4.54亿美元。此后其曾称找回了约20万枚比特币。
Mt. Gox的律师拒绝就此事置评。
Mt. Gox的律师本周对一联邦法官表示，公司执行长Mark Karpeles将不会前往美国就公司在美国破产一事接受质询。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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