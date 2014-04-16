《中国债市每日综述》现券趋弱，国债发行获青睐部分抵消GDP胜预期影响

* 首季GDP胜预期，现券震荡中趋弱

* 但国债发行获青睐部分对冲数据影响

* 短期债市主要扰动因素再次转向资金

路透北京4月16日 - 中国银行间现券市场收益率周三震荡中微升；上午公布的首季国内生产总值(GDP)胜于预期，令机构对政策大幅调整扶住经济的期待有所降温，不过关键期限--10年国债发行获青睐部分对冲宏观数据影响，且今日资金仍充裕，致现券收益率反弹幅度很有限。

同期，人民币利率互换(IRS) 变化亦不大。

交易人士表示，一季度数据公布的大戏落幕后，短期债市主要扰动因素再次转向资金面，若央行公开市场操作态度无转变，从当前情况看，无需过分担忧即将到来的财税缴款考验。

“债券收益率有反弹，但不显着，也就1-2个bp，”上海一银行交易员称，“一季度经济增长还是不错的，那后面随着项目开工，二、三季度投资增速可能上来一些，加上外围逐步复苏，(中国)全年实现7.5%目标应该没问题。“

他并表示，配合这样的宏观基本面，政策可能也不会给什么大的调整了。

虽然工业和投资弱于预期，但消费稳健、第三产业占比持续提升，合力推动中国一季度经济同比超预期增长7.4%；再加上就业状况依然良好，在缓解经济面疑虑同时，也让政策再度加码刺激的可能性降低。

北京一券商交易员提到，今日10年国债招标结果明显低于预期，而且最近的资金一直宽松，是限制现券收益率反弹空间的主要原因。

中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。

上述上海的交易员并表示，只看4月份扰动因素的话，缴税的影响应该不会让资金面有剧烈收紧，资金价格也不会有大幅抬升，当然这还取决于央行的操作态度是否改变。

剩余期限约4.7506年的固息国开债 最新成交对应收益率5.3550%，上日尾盘为5.3500%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.470元，较上日结算价跌0.050元，或0.05%。

**回购利率普跌**

中国银行间市场周三流动性宽松格局不改，质押式回购加权利率 普降，其中七天品种受开盘价带动大跌近70个基点(bp)；昨日例行准备金调整有不少退缴，各期限资金供给均充裕。

市场人士指出，本周末或下周初企业缴税高峰将逐渐来临，短期资金面料出现波动，不过考虑到央行近期的政策态度较为温和，整体冲击应不至于太剧烈。

“挺松的，昨天有一波退准，(回购)价格都下来了，七天开盘一笔做了1个亿的量，就到了2.70%，有点偶然因素，”上海一银行交易员称。

而随着七天回购利率的大幅回落，其与14天品种的倒挂仅维持了一天后就很快修复。

上述交易员并谈到，央行最近公开市场的总体操作比较平稳，微调并抚平资金面波动仍是其主要目标，不过由于央行的操作还是有一定滞后性，而缴税的影响可能会大于月初例行调准补缴，对短期资金面仍会或多或少形成扰动。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,208.59亿元，较上日8,141.41微涨；其中隔夜品种成交7,054.57，上日为6,953.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2714 2.4364 -16.50 7,054.57

七天 2.7339 3.4114 -67.75 674.47

14天 2.9961 3.2215 -22.54 251.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3600 2.8000 -44.00 2,327.93

七天 2.8000 3.3000 -50.00 245.03

14天 4.0400 3.3000 +74.00 35.62

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3500 2.4800 -13.00 --

七天 2.7300 3.4600 -73.00 --

14天 3.0000 3.4400 -44.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.2980 2.4490 -15.10 --

七天 2.7260 3.4440 -71.80 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --

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