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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 14:46 BJT

国际油市：布兰特原油向109美元小跌，受中国GDP数据拖累

c//中国3月规模以上工业增加值同比增长8.8%，稍低于路透调查中值的9%。

0552 GMT，布兰特原油期货6月合约 跌0.16美元至每桶109.20美元，稍早曾触及3月4日以来高点109.47美元。该期货的5月合约于周二到期。

美国原油期货5月合约 涨0.08美元至每桶103.83美元。

“很多中国观察人士一直关注2月数字因农历新年而失真的观点，我们在研究3月数据，以求证实这个观点，不过没有成功，”CMC Markets驻悉尼首席策略师Michael McCarthy提到工业产出数据时表示。

乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过这次行动较为有限。

美国石油协会(API)周二公布，4月11日止当周，美国原油库存增加760万桶，高于分析师预估的增加230万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/朱晓军；审校 王冠中/白云)
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