国际油市：布兰特原油向109美元小跌，受中国GDP数据拖累

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
c//中国3月规模以上工业增加值同比增长8.8%，稍低于路透调查中值的9%。
0552 GMT，布兰特原油期货6月合约 跌0.16美元至每桶109.20美元，稍早曾触及3月4日以来高点109.47美元。该期货的5月合约于周二到期。
美国原油期货5月合约 涨0.08美元至每桶103.83美元。
“很多中国观察人士一直关注2月数字因农历新年而失真的观点，我们在研究3月数据，以求证实这个观点，不过没有成功，”CMC Markets驻悉尼首席策略师Michael McCarthy提到工业产出数据时表示。
乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过这次行动较为有限。
美国石油协会(API)周二公布，4月11日止当周，美国原油库存增加760万桶，高于分析师预估的增加230万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/朱晓军；审校 王冠中/白云)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译