台湾股市：微幅收涨，关注台积电法说会及外资动向

路透台北4月16日 - 台湾股市 周三尾盘逢高多空拉扯终场小涨0.08%。分析师表示，受到4月台指期 今日拉高结算影响，台股维持高档震荡格局，结算后暂缺明确方向。后续关注外资操作动向及明日台积电 业绩说明会(法说会)释出指引。

加权股价指数 收盘微涨0.08%，收报8,923.82点；成交值 为945.83亿台币，上交易日修正后为904.35亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，受惠于台指期周三拉高结算的预期，台股指数持续高档震荡，后续观察两大重点指引方向，包括外资在台指期多单部位的操作方向及台积电法说会所释出的最新展望目标，此皆牵动台股指数走势。

“台股随亚洲新兴市场维持高档震荡整理，近期资金部分从成熟市场退出转进经济体质较好、具题材的新兴市场，包括台湾在内。”他说。

他并指出，今日台积电盘中股价再触及历史新高价位的122.5台币，市场格外关注台积电法说会释出优于市场预期的消息，才能带动台股持续攻坚，目前市场预期台积电第二季营收估较上季增长15-20%。本周台股主交投区间暂估在8,800-9,000点。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸也表示，费城半导体指数第一季涨势亮丽，单季涨幅近10%，与半导体产业前景相呼应。尤其韩国三星确定下修2014年资本支出，台积电成为苹果新处理器A8主要晶圆供应商的地位更形稳固，对20nm制程晶圆产线耗材需求提高，看好第二季半导体上游设备以及代工将有新一波股价动能。

此外，中国经济数据优于市场预期也有助于亚股后势表现。中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略低于今年全年平均 增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速(当时亦为7.4%)；不过数据高于路透 调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

本地时间14:30时，亚洲股市涨跌互见，其中以日股 的3%涨幅表现最为亮丽，港股 上涨0.45%，中国上证综合指数 小跌0.05%，韩股 则是表现持平。

美国股市周二收涨，盘中交投震荡，受可口可乐和强生等蓝筹股攀升所提振，但动能股持续疲弱，限制Nasdaq指数涨幅。 (完)