中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透北京4月16日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。
沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。
“数据对今天的盘面影响不是特别大，关键是未来政策的走向可能是影响市场比较重要的方面。”湘财证券分析师朱礼旭表示。
他指出，数据显示当前整体经济需求偏弱，房地产行业开工和投资都有大幅下行，因此市场预期房地产方面的政策可能出现松动。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略超市场预期的7.3%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；GDP环比则增长1.4%。
沪深300指数 收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约 收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。（完）
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译