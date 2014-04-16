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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 15:11 BJT

中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

路透北京4月16日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。

沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。

“数据对今天的盘面影响不是特别大，关键是未来政策的走向可能是影响市场比较重要的方面。”湘财证券分析师朱礼旭表示。

他指出，数据显示当前整体经济需求偏弱，房地产行业开工和投资都有大幅下行，因此市场预期房地产方面的政策可能出现松动。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，略超市场预期的7.3%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）；GDP环比则增长1.4%。

沪深300指数 收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约 收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。（完）
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