《分析》股债市资金乾坤挪移的三大因素

现在投资者不再卖债买股，而是平衡买入股债。产生的净效应就是债券价格走强，而股价则相对偏弱了。

摩根大通的Panigirtzoglou估计，第一季散户投资者的股票基金买盘放缓至750亿美元左右，约较去年的进度放慢50%。

包括希腊债券等各类债券都需求热络。

Panigirtzoglou表示，“这种转变有双重意义：第一，散户资金不支持做空债市的看法；第二，流入股票的散户资金比去年大幅减少。”

另外，投资者还应谨记全球股市的相对规模。

根据德意志银行，截至去年底全球金融资产规模有242万亿(兆)美元。其中股市仅占64万亿美元，固定收益资产约占97万亿美元。

全球股市市值去年相当于全球经济产生的所有商品及服务规模的87%。未偿债券价值则达到133%。

简言之，资金转移不必太大，在股市就能造成放大效应。另一方面，资金必须大举进出固定收益市场，才能感受到实质的影响。

因此，为什么年初以来会出现那样的转变？这也没什么明显的答案。摩根大通的Panigirtzoglou说，投资者可能只是察觉去年股市上涨的速度难以为继，因此决定买进较多债券。