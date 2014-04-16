《分析》股债市资金乾坤挪移的三大因素

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
现在投资者不再卖债买股，而是平衡买入股债。产生的净效应就是债券价格走强，而股价则相对偏弱了。
摩根大通的Panigirtzoglou估计，第一季散户投资者的股票基金买盘放缓至750亿美元左右，约较去年的进度放慢50%。
包括希腊债券等各类债券都需求热络。
Panigirtzoglou表示，“这种转变有双重意义：第一，散户资金不支持做空债市的看法；第二，流入股票的散户资金比去年大幅减少。”
另外，投资者还应谨记全球股市的相对规模。
根据德意志银行，截至去年底全球金融资产规模有242万亿(兆)美元。其中股市仅占64万亿美元，固定收益资产约占97万亿美元。
全球股市市值去年相当于全球经济产生的所有商品及服务规模的87%。未偿债券价值则达到133%。
简言之，资金转移不必太大，在股市就能造成放大效应。另一方面，资金必须大举进出固定收益市场，才能感受到实质的影响。
因此，为什么年初以来会出现那样的转变？这也没什么明显的答案。摩根大通的Panigirtzoglou说，投资者可能只是察觉去年股市上涨的速度难以为继，因此决定买进较多债券。
不然就是他们被债券相对较高的收益率所吸引，开始买进债券，一如养老基金和保险业者去年的操作。(完) (编译 田建华/石冠兰/张若琪 审校 张明钧)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译