表格：美国3月工业生产较前月增加0.7%，胜过预估

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：
* 美国3月工业生产较前月增加0.7%(预估为增加0.5%)，2月修正后为增长1.2%(前值为增长0.6%)
* 3月产能利用率为79.2%，为2008年6月以来最高(市场预估为78.7%)，2月修正值为78.8%(前值为78.4%)
* 3月制造业产出增长0.5%(预估为增长0.5%)，2月修正值为增长1.4%(前值为增长0.9%)
经季节调整的数据如下:
3月 2月 1月 14年3月/13年3月
工业生产(%) 0.7 1.2 -0.2 3.8
前 值(%) 0.6 -0.1
工业生产指数 103.2 102.5 101.3
3月 2月 1月 13年3月
产能利用率(%) 79.2 78.8 78.1 78.0
前 值(%) 78.4 78.1 (完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。