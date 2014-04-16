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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 21:19 BJT

表格：美国3月工业生产较前月增加0.7%，胜过预估

路透4月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：

* 美国3月工业生产较前月增加0.7%(预估为增加0.5%)，2月修正后为增长1.2%(前值为增长0.6%)

* 3月产能利用率为79.2%，为2008年6月以来最高(市场预估为78.7%)，2月修正值为78.8%(前值为78.4%)

* 3月制造业产出增长0.5%(预估为增长0.5%)，2月修正值为增长1.4%(前值为增长0.9%)

经季节调整的数据如下:

3月 2月 1月 14年3月/13年3月

工业生产(%) 0.7 1.2 -0.2 3.8

前 值(%) 0.6 -0.1

工业生产指数 103.2 102.5 101.3

3月 2月 1月 13年3月

产能利用率(%) 79.2 78.8 78.1 78.0

前 值(%) 78.4 78.1 (完)
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