中国金属：3月中经有色金属景气指数偏冷，显示行业仍未见底--有色协会

路透北京4月16日 - 中国有色金属协会周三称，今年3月中经有色金属产业月度景气指数为46.7，位于偏冷区间，且有色金属产业先行指数持续回落，表明有色金属产业仍面临下行压力，行业运行有继续下滑的可能。

中国有色金属协会周三与中经产业经济景气研究中心、国家统计局中国经济景气监测中心联合首次发布中经有色金属产业月度景气指数。

数据显示，从月度景气指数曲线走势看，有色金属产业景气指数自去年9月份开始呈现下滑趋势，于12月下探至“偏冷”区间，并持续至今年3月份。

本月数据中，构成有色金属产业景气指数的12个指标中，位于“正常”区间的有4个指标，包括十种有色金属产量、利润总额、进口额和出口额；位于“偏冷”区间的有6个指标，包括LMEX指数、汽车产量、商品房销售面积、有色金属固定资产投资额、发电量和主营业务收入；位于“过冷”区间的有2个指标，包括狭义货币供应量(M1)和家电产量。

国务院参事、中国有色金属工业协会会长陈全训在指数发布会上指出，有色金属行业靠规模和产量增加的粗放式增长时期已经结束，进入了全面转型发展时期。

“目前面临产能过剩矛盾、大宗商品价格波动以及经济下行压力等新挑战，行业运行还未见底，仍有继续下滑的可能。”陈全训指出。

数据并显示，有色金属产业先行指数去年9月出现持续回落趋势，但降幅趋于缓和。

中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星亦在发布会上指出，初步判断，有色金属产业景气处于相对偏冷状态，但呈现缓中趋稳态势，近期有色金属产业经济总体可望继续平稳运行，投资结构逐步优化。