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债券 | 2014年 4月 16日 星期三 19:20 BJT

美股业绩：美国银行第一季亏损，受大额诉讼支出影响

路透4月16日 - 美国第二大银行--美国银行 公布2014年第一季录得亏损，因发生60亿美元诉讼支出，用于和解与联邦住房金融局以及其它与抵押贷款相关事件。

美国银行称：

* 2014年第一季净亏损2.76亿美元，合每股亏损0.05美元

* 第一季贷款损失准备金为10.1亿美元，上年同期为17.1亿美元

* 第一季非利息支出为222.4亿美元，上年同期为195亿美元

* 第一季扣除利息支出后，在完全应税等值(FTE)基础上的总营收为227.7亿美元，上年同期为234.1亿美元

* 第一季诉讼支出达60亿美元，上年同期为22亿美元(完) (编译 白云)
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