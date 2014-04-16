美股业绩：美国银行第一季亏损，受大额诉讼支出影响

标题新闻：高盛称下周末美国政府部份关闭的机率为25%，若国会推迟批准支出议案机率将升至约30%
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路透4月16日 - 美国第二大银行--美国银行 公布2014年第一季录得亏损，因发生60亿美元诉讼支出，用于和解与联邦住房金融局以及其它与抵押贷款相关事件。
美国银行称：
* 2014年第一季净亏损2.76亿美元，合每股亏损0.05美元
* 第一季贷款损失准备金为10.1亿美元，上年同期为17.1亿美元
* 第一季非利息支出为222.4亿美元，上年同期为195亿美元
* 第一季扣除利息支出后，在完全应税等值(FTE)基础上的总营收为227.7亿美元，上年同期为234.1亿美元
* 第一季诉讼支出达60亿美元，上年同期为22亿美元(完) (编译 白云)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。