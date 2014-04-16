全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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香港一贵金属交易员称，“看起来又是下跌的一天，正在跌向1,270-1,280美元。”
“因为这样的下跌，现货需求还没有复苏，多数买家认为价格会进一步下跌，所以不急于在当前价位入手。”
另一交易员称，关于大量黄金被锁定在大宗商品融资交易的消息也打压金价。
一份行业报告显示，中国企业可能最多有1,000吨黄金锁定在融资交易之中。这表明，由于信贷环境紧张，有相当多的进口黄金被用在了筹资上面，而不是用于满足消费者需求。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持仓量增加0.60吨至806.82吨，连续第二日增长。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1299.7 -2.34 -0.18
现货银 19.46 -0.11 -0.56
现货铂金 1431 -3.9 -0.27
现货钯金 791.03 -0.67 -0.08
COMEX期金 1299.6 -0.7 -0.05
COMEX期银 19.48 -0.009 -0.05
汇率
欧元/美元 1.3825
美元指数 79.774 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/田建华; 审校 石冠兰/张涛)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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