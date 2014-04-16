全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温

香港一贵金属交易员称，“看起来又是下跌的一天，正在跌向1,270-1,280美元。”

“因为这样的下跌，现货需求还没有复苏，多数买家认为价格会进一步下跌，所以不急于在当前价位入手。”

另一交易员称，关于大量黄金被锁定在大宗商品融资交易的消息也打压金价。

一份行业报告显示，中国企业可能最多有1,000吨黄金锁定在融资交易之中。这表明，由于信贷环境紧张，有相当多的进口黄金被用在了筹资上面，而不是用于满足消费者需求。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持仓量增加0.60吨至806.82吨，连续第二日增长。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1299.7 -2.34 -0.18

现货银 19.46 -0.11 -0.56

现货铂金 1431 -3.9 -0.27

现货钯金 791.03 -0.67 -0.08

COMEX期金 1299.6 -0.7 -0.05

COMEX期银 19.48 -0.009 -0.05

汇率

欧元/美元 1.3825

美元指数 79.774 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金