新闻稿：中国房地产业疲弱的信用趋势会逐步回稳--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港,2014年4月16日—穆迪投资者服务公司表示,受评中国房地产开发商2013年的财务业绩显示其信用趋势疲弱,但多数开发商有足够的财务缓冲抵御2014年艰难的业务环境。

穆迪对50家中国房地产开发商进行评级,幷对其中最具有代表性的24家开发商的2013年全年财务业绩作出了评论。

穆迪副总裁/高级分析师何卓荣称:“2013年多数受评房地产开发商的负债杠杆率上升,而利息覆盖率和利润率却出现下降。”

“但是,由于2013年合约销售额增长强劲,开发商会逐步确认预售的竣工项目收入,2014年受评开发商的收入和EBITDA将会显着提高。这一趋势将为开发商提供缓冲保护,防止EBITDA/利息覆盖率等某些财务指标进一步削弱。”何卓荣补充称。

穆迪在刚发表的报告《2013年业绩显示开发商的信用趋势趋弱;2014年有望回稳》 (2013 Results Show Weakening Credit Trends for Developers; Trends Should Stabilize in 2014) 中作出上述分析。

去年多数受评开发商的合约销售额实现了两位数的增长。但是,穆迪预计2014年中国开发商的销售增长速度将从2013年罕见的高水平下降。

由于为完成2013年预售项目而持续产生建设支出,同时合约销售额增长放缓,而且银行对按揭贷款申请的审批时间延长,因此穆迪预计开发商的运营现金流增长速度将会放慢。

何卓荣指出:“继近期中国某些企业发生违约事件后,银行放贷更加有选择性。我们预计信用质量相对较弱的开发商的流动性会因此而下降。”

穆迪报告表示,5家开发商的评级缓冲空间缩小。但是,穆迪不会立即对这5家公司采取评级行动。

穆迪报告也指出,2013年中国房地产开发商毛利润率下降将是行业的新常态。开发商日趋重视大众市场产品,同时土地和建设成本上升,这些因素将导致2014年开发商的利润率无法显着回升。