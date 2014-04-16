版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 15:19 BJT

全球贵金属：4月15日SPDR黄金持仓量上升0.07%，iShares白银持仓不变

路透4月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.07%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量保持不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,940,083.7 4月15日 25,920,817.0 4月14日 19,266.7 0.07%

iShares 328,869,119.1 4月15日 328,869,119.1 4月14日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐