路透基点：香港金管局将对银行信贷风险管理加强监管--TRLPC

路透香港4月16日 - 香港金融管理局发布声明称，金管局将要求银行发布稳定资金要求(SFR)，以及同意定期现场审查信贷承销流程和压力测试，从而加大对驻香港银行的信贷风险管理的监管力度。

在金管局出台这些措施之前，香港银行向中国大陆企业提供的境外贷款出现了激增。据金管局数据，截止2013年底，中国境内企业借入2.276万亿(兆)港元客户贷款，还不包括3,130亿港元的贸易融资贷款。

“香港银行业的大陆相关贷款增长，是大陆经济增长和企业发展的自然结果，”金管局表示。这也巩固了香港作为重要国际金融中心的地位。

自2013年中以来，香港银行对大陆企业曝险已经剧增，因旨在限制境内美元贷款的政府规定迫使中国企业转向境外筹集外汇贷款。

LPC数据显示，2013年香港贷款规模达到800亿美元的纪录高位，较2012年超出86%。这其中近70%来自中国企业，相比中国境内，在香港融资美元可节约30个基点左右的利息。

2013年香港向中国企业提供的银团贷款较2012年的207亿美元增近两倍，至560亿美元。

金管局表示，重点是在这种局面下确保适当管控信贷和流动性风险。

金管局称，因此，香港金管局在过去几年加大了对信贷风险管理的监管力度。

**稳定资金**

对银行来说，最富挑战的规定是SFR。该规定要求银行维持一定的贷款增长与SFR水平比率。

金管局建议大多数银行的贷款增长与SFR水平之比为20%。金管局称，该20%的水平是基于2013年行业均值设定。

不过，香港银行业1月总贷款同比大增44.5%，推动金管局将审查SFR水平的日期从原计划的6月底提前。