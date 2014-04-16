香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透北京4月16日 - 香港股市周三小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。
恒生指数 收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数 也上涨0.1%。
中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%。
该增速创六个季度以来最慢，但不足以增强当局会出台更多刺激措施的预期，限制了股市进一步上涨的势头。
汽车类股喜忧参半，部分企业上涨，其他车企在周二下跌后继续下滑；投资者正评估各个企业的成长前景。(完)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译