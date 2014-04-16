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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 16:22 BJT

香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期

路透北京4月16日 - 香港股市周三小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。

恒生指数 收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数 也上涨0.1%。

中国国家统计局周三公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%。

该增速创六个季度以来最慢，但不足以增强当局会出台更多刺激措施的预期，限制了股市进一步上涨的势头。

汽车类股喜忧参半，部分企业上涨，其他车企在周二下跌后继续下滑；投资者正评估各个企业的成长前景。(完)
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