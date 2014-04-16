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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 15:26 BJT

金属期市：期铜经历上日大跌后有所反弹，但中国GDP数据仍带来压力

“昨天信贷数据出炉后铜价做出了反应，人们希望在中国发布国内生产总值(GDP)前离场，”巴克莱驻新加坡分析师程似锦表示，“目前铜价有些微反弹，因为情况并没有那么糟糕。”

0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.4%至每吨6,568.25美元。

上海期交所主力期铜 收跌0.9%至每吨46,180元人民币。(完)

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(编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/杜明霞)
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