更新版 1-新债招标：中国进出口行五年增发债定位偏低，因流动性及收益俱佳

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 进出口行一年增发债收益率基本符预期
* 五年期品种定位明显偏低
* 五年期流动性不错且收益更具吸引力
* 配置户及交易户均积极介入 (新增交易员评论和背景)
路透上海4月16日 - 中国进出口银行周三午后招标的一年期增发债收益率基本符合预期，但五年明显偏低。业内人士指出，相较一年品种，五年中期金融债收益率更显吸引力，流动性亦不错，配置户和交易户均积极介入，拉低其定位。
他们并称，本周以来新债招标短端基本持稳，而中长端收益率多较低，主要是前期短端利率回落较快，再继续下行空间有限，在经济疲弱大背景下中长端利率补跌。
“五年属于进可攻退可守，收益、流动性都不错，配置交易策略灵活，大家都比较看好。”华东一商业银行交易员称。
今日两期增发债票面利率及此次增发结果如下：
一年(25期) 五年(26期)
2014年第20期增发 2013年第25期增发
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票面利率 4.83% 4.85%
4/16增发(中标收益率) 4.6064%(加权) 5.2887%
边际中标收益率 4.6364% --
投标倍数 2.53倍 3.31倍
市场此前对两期债的预测均值分别为4.59%和5.35%。
上海一大型券商交易员指出，因短端收益率下行过快，令一年和五年金融债收益率利差明显拉大，且五年品种期限适中，投资及交易户均愿意持有。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6188%和5.3541%。
根据历史数据计算，2013年末一年和五年非国开金融债利差大约在20-30bp(基点)，但今年初以来，该利差逐步拉大至70bp左右，主要因短端收益率下降较多。
中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。
以下为进出口行两期债具体发行条款：
第25期 第26期
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发行上限： 60亿元 50亿元
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
起息日: 3月24日 2013年9月25日
缴款日： 4月18日 4月21日
分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日
上市日： 4月22日 4月25日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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