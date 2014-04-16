更新版 1-新债招标：中国进出口行五年增发债定位偏低，因流动性及收益俱佳

* 进出口行一年增发债收益率基本符预期

* 五年期品种定位明显偏低

* 五年期流动性不错且收益更具吸引力

* 配置户及交易户均积极介入 (新增交易员评论和背景)

路透上海4月16日 - 中国进出口银行周三午后招标的一年期增发债收益率基本符合预期，但五年明显偏低。业内人士指出，相较一年品种，五年中期金融债收益率更显吸引力，流动性亦不错，配置户和交易户均积极介入，拉低其定位。

他们并称，本周以来新债招标短端基本持稳，而中长端收益率多较低，主要是前期短端利率回落较快，再继续下行空间有限，在经济疲弱大背景下中长端利率补跌。

“五年属于进可攻退可守，收益、流动性都不错，配置交易策略灵活，大家都比较看好。”华东一商业银行交易员称。

今日两期增发债票面利率及此次增发结果如下：

一年(25期) 五年(26期)

2014年第20期增发 2013年第25期增发

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票面利率 4.83% 4.85%

4/16增发(中标收益率) 4.6064%(加权) 5.2887%

边际中标收益率 4.6364% --

投标倍数 2.53倍 3.31倍

市场此前对两期债的预测均值分别为4.59%和5.35%。

上海一大型券商交易员指出，因短端收益率下行过快，令一年和五年金融债收益率利差明显拉大，且五年品种期限适中，投资及交易户均愿意持有。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6188%和5.3541%。

根据历史数据计算，2013年末一年和五年非国开金融债利差大约在20-30bp(基点)，但今年初以来，该利差逐步拉大至70bp左右，主要因短端收益率下降较多。

中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率明显偏低。业内人士指出，因利率债长端近期供给较少，10年为关键期限国债，需求较旺，大行投资户应为今日中标主力，拉动该债收益率意外突破此前预测区间下限。

以下为进出口行两期债具体发行条款：

第25期 第26期

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发行上限： 60亿元 50亿元

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

起息日: 3月24日 2013年9月25日

缴款日： 4月18日 4月21日

分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日

上市日： 4月22日 4月25日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%