表格：外资在韩国股市买超431亿韩元

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔4月16日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超431亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月16日 43.1 -97.9 58.0
4月15日 124.9 -311.0 189.1
4月14日 -1.3 -13.4 7.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
4月10日 308.9 -128.5 -165.6
4月 9日 363.2 67.6 -408.4
4月 8日 78.2 22.0 -91.7
4月 7日 160.3 -212.8 57.0
4月 4日 114.1 -55.0 -70.4
4月 3日 354.6 -238.6 -128.8
4月 2日 438.2 -263.2 -171.6
4月 1日 211.5 -105.7 -108.9
3月31日 319.2 -103.4 -185.8
3月28日 232.5 -71.3 -167.4
3月27日 233.6 -40.9 -206.6
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本月以来 2,312.6 -1,517.4 -744.5
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今年以来 -1,200.1 -469.5 1,399.9
----------------------------------------------(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。