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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 16:01 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：由于仍然远离近期高位1.3970美元，欧元难以上涨，上周曾触及1.3900美元的高点。因此欧元/美元可能会开始下跌，不过眼下看似其在1.3780美元寻得支撑。此外，从去年低位拉出的长期趋势线支撑位在1.3720美元。如果欧元/美元跌破4月低位1.3675美元，下一步可能会跌向1.3500美元。

* 美元/日圆：继续处于震荡交投，下一关键支撑位在101.20日圆区域和3月低位。若美元/日圆跌穿101.20，未来料下看200日移动均线100.80。如果该水准也被跌破，则预计将跌向98.60。美元/日圆需升穿102.80，才会确认反弹走势。

* 欧元/英镑：依旧陷于区间震荡，当前阻力位在83.00/10水准。如果跌破3月低位0.8205英镑，未来将下看今年低点0.8158英镑。阻力位在200日移动均线0.8410英镑。该水平仍是进一步上涨的关键障碍点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3838 1.3812 +0.19 +0.68 1.3745

美元/日圆 102.20 101.91 +0.28 -2.94 105.30

欧元/日圆 141.44 140.72 +0.51 -2.21 144.63

美元/瑞郎 0.8790 0.8800 -0.11 -1.55 0.8928

英镑/美元 1.6745 1.6728 +0.10 +1.14 1.6556

美元/加元 1.0984 1.0973 +0.10 +3.43 1.0620

澳元/美元 0.9354 0.9358 -0.04 +4.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8587 0.8642 -0.64 +4.64 0.8206

欧元/瑞郎 1.2163 1.2157 +0.05 -0.88 1.2271

欧元/英镑 0.8263 0.8253 +0.12 -0.41 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0778 9.0778 +0.00 +2.60 8.8474

美元/挪威克朗 5.9499 5.9527 -0.05 -1.92 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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