美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透伦敦4月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：由于仍然远离近期高位1.3970美元，欧元难以上涨，上周曾触及1.3900美元的高点。因此欧元/美元可能会开始下跌，不过眼下看似其在1.3780美元寻得支撑。此外，从去年低位拉出的长期趋势线支撑位在1.3720美元。如果欧元/美元跌破4月低位1.3675美元，下一步可能会跌向1.3500美元。
* 美元/日圆：继续处于震荡交投，下一关键支撑位在101.20日圆区域和3月低位。若美元/日圆跌穿101.20，未来料下看200日移动均线100.80。如果该水准也被跌破，则预计将跌向98.60。美元/日圆需升穿102.80，才会确认反弹走势。
* 欧元/英镑：依旧陷于区间震荡，当前阻力位在83.00/10水准。如果跌破3月低位0.8205英镑，未来将下看今年低点0.8158英镑。阻力位在200日移动均线0.8410英镑。该水平仍是进一步上涨的关键障碍点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3838 1.3812 +0.19 +0.68 1.3745
美元/日圆 102.20 101.91 +0.28 -2.94 105.30
欧元/日圆 141.44 140.72 +0.51 -2.21 144.63
美元/瑞郎 0.8790 0.8800 -0.11 -1.55 0.8928
英镑/美元 1.6745 1.6728 +0.10 +1.14 1.6556
美元/加元 1.0984 1.0973 +0.10 +3.43 1.0620
澳元/美元 0.9354 0.9358 -0.04 +4.95 0.8913
新西兰元/美元 0.8587 0.8642 -0.64 +4.64 0.8206
欧元/瑞郎 1.2163 1.2157 +0.05 -0.88 1.2271
欧元/英镑 0.8263 0.8253 +0.12 -0.41 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0778 9.0778 +0.00 +2.60 8.8474
美元/挪威克朗 5.9499 5.9527 -0.05 -1.92 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)