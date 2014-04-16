《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（国际版）

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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[市场摘要]
--日本股市：日经指数收盘大涨3%，软银受阿里巴巴业绩提振劲扬
日本股市周三大幅走高，隔夜美股表现转佳，且日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿(兆)美元的政府退休金基金发表了含糊评论，交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。日经指数收高3%，报14,417.68点，延续自本月稍早触及的六个月低位13,885点的反弹势头。日经指数上周创下三年来最大周线涨幅。东证股价指数上涨2.7%至1,166.55点。JPX-日经400指数400升2.6%，报10,611.76点。
--中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡
中国股市沪综指小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。沪深300指数收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。
--香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期
香港股市小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。恒生指数收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数也上涨0.1%。
--汇市：日本财相股市利多暗示打击日圆走跌，观望英国就业数据
日圆兑美元及欧元走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。日圆兑美元走软至102.20日圆，兑欧元跌至141.46，分别下跌0.3%和0.4%。英镑微升0.2%至1.6758美元。欧元对近期欧洲央行官员的利空言论展现更进一步的韧性，兑美元上涨0.2%。
--国际油市：油价升向110美元小跌，因乌克兰紧张局势升级
全球油价小幅升向每桶110美元，摆脱中国经济增长放缓和利比亚可能恢复石油出口的影响，因乌克兰紧张局势升温。0906GMT，布兰特原油期货6月合约涨0.69美元至每桶110.05美元，该期货的5月合约于周二到期。美国原油期货5月合约涨0.96美元至每桶104.71美元。
--金属期市：期铜经历上日大跌后有所反弹，但中国GDP数据仍带来压力
伦敦期铜上涨约0.5%，扳回上日部分跌幅，但期铜涨幅因中国经济成长放慢而受限。LME期镍连续第二天下滑，从14个月高位进一步回落。期铝则连跌四天至一周低点。0908GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.79%至每吨6,593美元。上海期交所主力期铜收跌0.9%至每吨46,180元人民币。
--欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势
意大利和西班牙公债收益率(殖利率)早盘下跌，因其相对安全且回报率高而持续吸引关注乌克兰局势的投资者。意大利和西班牙10年期公债收益率双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率升2个基点至1.49%。
--全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温
黄金扩大跌幅，降至每盎司1,300美元下方，受技术性抛盘以及中国需求放缓忧虑的影响。0910GMT，现货金报约每盎司1,302美元。现货金周二收低1.8%，盘中还触及一周半低点1,290.34美元。 (完) (整理 洪曦; 审校 艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。