《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘大涨3%，软银受阿里巴巴业绩提振劲扬

日本股市周三大幅走高，隔夜美股表现转佳，且日本财务大臣麻生太郎对该国1.26万亿(兆)美元的政府退休金基金发表了含糊评论，交易员认为这意味着其可能扩大买进股票。日经指数收高3%，报14,417.68点，延续自本月稍早触及的六个月低位13,885点的反弹势头。日经指数上周创下三年来最大周线涨幅。东证股价指数上涨2.7%至1,166.55点。JPX-日经400指数400升2.6%，报10,611.76点。

--中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

中国股市沪综指小幅收升。今日公布一季度GDP数据略超预期，市场受权重板块回暖影响维持震荡走势。分析师指出，今日成交量继续萎缩，市场观望氛围仍然浓重，未来政策走向依然影响大盘方向。沪综指收盘报2,105.122点，涨3.521点或0.17%，上证A股今日成交额750亿元人民币，上日为910亿元，较上个交易日减近两成。沪深300指数收报2,232.526点，涨0.14%；沪深300指数期货主力4月合约收报2,234.0点，涨0.06%，成交617,750手。

--香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期

香港股市小幅收升，中国经济增长好于预期，令投资者感到宽慰，也缓解了市场对中国经济可能大幅减速的担忧。恒生指数收高0.1%至22,696.01点；恒生国企指数也上涨0.1%。

--汇市：日本财相股市利多暗示打击日圆走跌，观望英国就业数据

日圆兑美元及欧元走跌，受日本财务大臣麻生太郎谈话打击；交易员认为麻生太郎的谈话暗示，规模庞大的日本国家退休基金将进一步买进日股。日圆兑美元走软至102.20日圆，兑欧元跌至141.46，分别下跌0.3%和0.4%。英镑微升0.2%至1.6758美元。欧元对近期欧洲央行官员的利空言论展现更进一步的韧性，兑美元上涨0.2%。

--国际油市：油价升向110美元小跌，因乌克兰紧张局势升级

全球油价小幅升向每桶110美元，摆脱中国经济增长放缓和利比亚可能恢复石油出口的影响，因乌克兰紧张局势升温。0906GMT，布兰特原油期货6月合约涨0.69美元至每桶110.05美元，该期货的5月合约于周二到期。美国原油期货5月合约涨0.96美元至每桶104.71美元。

--金属期市：期铜经历上日大跌后有所反弹，但中国GDP数据仍带来压力

伦敦期铜上涨约0.5%，扳回上日部分跌幅，但期铜涨幅因中国经济成长放慢而受限。LME期镍连续第二天下滑，从14个月高位进一步回落。期铝则连跌四天至一周低点。0908GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.79%至每吨6,593美元。上海期交所主力期铜收跌0.9%至每吨46,180元人民币。

--欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)早盘下跌，因其相对安全且回报率高而持续吸引关注乌克兰局势的投资者。意大利和西班牙10年期公债收益率双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率升2个基点至1.49%。

--全球金市：现货金跌至1,300美元下方且走势艰难，中国需求放缓忧虑升温