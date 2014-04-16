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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 16:17 BJT

表格：欧元区2月经季节调整经常帐盈余219亿欧元，

路透法兰克福4月16日 - 欧洲央行周三公布：

* 欧元区2月经季节调整经常帐盈余219亿欧元，1月为盈余254亿欧元

* 欧元区2月未经季节调整经常帐盈余139亿欧元，1月为盈余70亿欧元

* 欧元区2月直接投资/证券投资净流入562亿欧元，1月为净流入103亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 2月 1月 12个月累计

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经常帐 13.9 7.0 (6.4) 244.3

贸易收支 15.8 0.7 (1.0) 174.3

劳务 8.8 8.8 (8.7) 119.6

净所得 6.5 7.5 (6.7) 69.6

净经常性转移 -17.2 -10.0 (-10.0) -119.2

资本帐 2.7 1.0 (0.4) 22.4

金融帐 -12.2 -4.7 (-3.6) -256.5

直接投资 31.9 -9.1 (-4.7) 7.6

证券投资 24.3 19.3 (16.9) 138.0

直接及证券投资 56.2 10.3 (12.2) 145.5

金融衍生品 2.7 -0.1 (-1.4) 13.6

其他投资 -71.9 -12.1 (-11.7) -411.7

储备资产 0.8 -2.7 (-2.7) -4.0

经季节调整经常帐 21.9 25.4 (25.3) 247.9

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站

(here)(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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