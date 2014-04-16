表格：欧元区2月经季节调整经常帐盈余219亿欧元，

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透法兰克福4月16日 - 欧洲央行周三公布：
* 欧元区2月经季节调整经常帐盈余219亿欧元，1月为盈余254亿欧元
* 欧元区2月未经季节调整经常帐盈余139亿欧元，1月为盈余70亿欧元
* 欧元区2月直接投资/证券投资净流入562亿欧元，1月为净流入103亿欧元
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 2月 1月 12个月累计
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经常帐 13.9 7.0 (6.4) 244.3
贸易收支 15.8 0.7 (1.0) 174.3
劳务 8.8 8.8 (8.7) 119.6
净所得 6.5 7.5 (6.7) 69.6
净经常性转移 -17.2 -10.0 (-10.0) -119.2
资本帐 2.7 1.0 (0.4) 22.4
金融帐 -12.2 -4.7 (-3.6) -256.5
直接投资 31.9 -9.1 (-4.7) 7.6
证券投资 24.3 19.3 (16.9) 138.0
直接及证券投资 56.2 10.3 (12.2) 145.5
金融衍生品 2.7 -0.1 (-1.4) 13.6
其他投资 -71.9 -12.1 (-11.7) -411.7
储备资产 0.8 -2.7 (-2.7) -4.0
经季节调整经常帐 21.9 25.4 (25.3) 247.9
注:括号内为前值.
浏览完整报告，请登录欧洲央行网站
(here)(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译