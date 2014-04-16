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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月16日

路透香港4月16日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.80207
 人民币          )
                                                                                      
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-
 3.22%,高于上交易日收盘的-3.57%.
                                                                                      
   公司名         A股代码          H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                             3.50           4.79         0.91
 建设银行                                             4.02           5.40         0.93
 中国银行                                             2.63           3.46         0.95
 农业银行                                             2.44           3.31         0.92
 招商银行                                            10.11          13.82         0.91
 中信银行                                             4.86           4.65         1.30
 交通银行                                             3.79           4.99         0.95
 民生银行                                             7.80           7.98         1.22
 中国人寿                                            14.26          21.20         0.84
 中国平安                                            40.19          60.25         0.83
 中国太保                                            16.63          25.45         0.81
 中信证券                                            11.77          16.90         0.87
 新华人寿                                            20.77          23.15         1.12
 海通证券                                             9.89          11.28         1.09
 华能国际                                             5.40           7.86         0.86
 大唐发电                                             3.74           3.13         1.49
 华电国际                                             3.22           3.94         1.02
 中煤能源                                             4.23           4.39         1.20
 中国神华                                            14.60          22.00         0.83
 中国石油                                             7.63           8.74         1.09
 兖州煤业                                             6.46           6.19         1.30
 中国石化                                             5.26           6.92         0.95
 上海石化                                             3.35           1.99         2.10
 中海油服                                            18.15          19.02         1.19
 仪征化纤                                             2.71           1.73         1.95
 中国铝业                                             3.34           2.94         1.42
 江西铜业                                            12.86          13.44         1.19
 洛阳钼业                                             5.66           3.55         1.99
 紫金矿业                                             2.27           1.89         1.50
 马钢股份                                             1.66           1.82         1.14
 鞍钢股份                                             3.15           4.99         0.79
 重庆钢铁                                             2.31           1.20         2.40
 海螺水泥                                            18.00          31.80         0.71
 洛阳玻璃                                             5.09           1.96         3.24
 北人股份                                             5.31           2.66         2.49
 中联重科                                             4.94           5.78         1.07
 金隅股份                                             6.49           6.37         1.27
 中国国航                                             3.50           4.57         0.95
 东方航空                                             2.49           2.50         1.24
 南方航空                                             2.52           2.43         1.29
 中国远洋                                             3.36           3.34         1.25
 中海集运                                             2.19           1.90         1.44
 中集集团                                            14.42          16.82         1.07
 中海发展                                             4.19           4.60         1.14
 宁沪高速                                             6.06           8.93         0.85
 深高速                                               3.66           3.52         1.30
 成渝高速                                             2.88           2.38         1.51
 皖通高速                                             4.20           4.17         1.26
 广深铁路                                             2.73           3.42         1.00
 中国南车                                             4.52           6.06         0.93
 中国交建                                             3.89           5.36         0.90
 中国铁建                                             4.59           6.91         0.83
 中国中铁                                             2.62           3.71         0.88
 长城汽车                                            35.95          40.15         1.12
 比亚迪                                              48.78          47.35         1.28
 广汽集团                                             7.59           8.59         1.10
 青岛啤酒                                            40.38          57.75         0.87
 广州药业                                            25.22          23.55         1.34
 新华制药                                             6.05           3.16         2.39
 海信科龙                                             9.73           9.98         1.22
 南京熊猫                                             9.38           4.60         2.54
 晨鸣纸业                                             4.54           3.79         1.49
 上海医药                                            13.27          15.54         1.06
 中兴通讯                                            13.45          15.92         1.05
 东方电气                                            12.84          12.56         1.27
 潍柴动力                                            18.18          28.75         0.79
 东北电气                                             2.39           0.93         3.20
 广船国际                                            17.14          13.74         1.56
 经纬纺机                                             9.62           7.00         1.71
 昆明机床                                             4.55           2.25         2.52
 一拖股份                                             8.61           4.91         2.19
 北辰实业                                             2.72           1.91         1.78
 创业环保                                             8.18           4.45         2.29
 中国中冶                                             1.71           1.51         1.41
 金风科技                                             9.10           8.11         1.40
 丽珠                                                46.04          47.00         1.22
 
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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