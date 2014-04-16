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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 16:39 BJT

《全球汇市》日本财相股市利多暗示打击日圆走跌，观望英国就业数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3844 1.3812 +0.23 +0.72 1.3745

美元/日圆 102.21 101.91 +0.29 -2.93 105.30

欧元/日圆 141.46 140.72 +0.53 -2.19 144.63

美元/瑞郎 0.8785 0.8800 -0.17 -1.60 0.8928

英镑/美元 1.6774 1.6728 +0.27 +1.32 1.6556

美元/加元 1.0984 1.0973 +0.10 +3.43 1.0620

澳元/美元 0.9360 0.9358 +0.02 +5.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8599 0.8642 -0.50 +4.79 0.8206

欧元/瑞郎 1.2163 1.2157 +0.05 -0.88 1.2271

欧元/英镑 0.8250 0.8253 -0.04 -0.57 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0842 9.0778 +0.07 +2.68 8.8474

美元/挪威克朗 5.9541 5.9527 +0.02 -1.85 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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