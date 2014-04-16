版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 16:30 BJT

新兴汇市：韩元率新兴亚币反弹，因中国经济增长好于预期

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.20 101.93 -0.26 +3.01 105.28

坡元 1.2517 1.2525 +0.06 +0.92 1.2632

台币 30.201 30.235 +0.11 -0.83 29.950

韩元 1037.85 1040.90 +0.29 +1.69 1055.40

泰铢 32.24 32.24 +0.00 +1.92 32.86

菲律宾披索 44.44 44.49 +0.12 -0.08 44.40

印尼卢比 11428.00 11425.00 -0.03 +6.41 12160.00

印度卢比 60.28 60.23 -0.08 +2.52 61.80

马币 3.2390 3.2440 +0.15 +1.13 3.2755

人民币 6.2215 6.2220 +0.01 -2.69 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐