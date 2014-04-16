中国债市：利率互换总体变化不大，GDP增速略高预期降温空头情绪

路透北京4月16日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三总体变化不大，短端略有下探。市场人士表示，一季度GDP(国内生产总值)增速略高于市场预期，降温IRS空头情绪；基准资金利率大跌，也只略有推动短端。

“IRS比昨天收盘水平几近持平，fixing(七天回购定盘利率)挺低的，才2.73%，主要还得看这个，”上海一银行交易员称，“GDP(增速)7.4%，虽然有质疑，但也觉得央行不会明显放松资金，乐观情绪有所消退，当然，短期资金还是不担心的。”

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

银行间市场周三流动性宽松格局不改，质押式回购加权利率 普降，其中七天品种受开盘价带动大跌近70个基点(bp)；昨日例行准备金调整有不少退缴，各期限资金供给均充裕。本周末或下周初企业缴税高峰将逐渐来临，短期资金面料出现波动，不过考虑到央行近期的政策态度较为温和，整体冲击应不至于太剧烈。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7975/3.9038 4.0250/4.1038 4.2721/4.3500 4.4575/4.5359 4.4456/4.6689

上日 3.8280/3.9320 4.0100/4.0880 4.2197/4.3020 4.3780/4.4660 4.3809/4.6559

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变动 -0.0305/-0.0282 +0.0150/+0.0158 +0.0524/+0.0480 +0.0795/+0.0699 +0.0647/+0.0130

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。