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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 16:52 BJT

台湾债市：五年主流券殖利率收创两个月新低，多方突袭10年券增强持券信心

* 多方突袭10年券103/6增强持券信心
    * 指标五年公债殖利率跌破1.08%关卡
    * 10年债殖利率收创八个月新低

    路透台北4月16日 - 台湾指标五年债103/4 周三殖利率微收低，创近两个月收盘低位。交易
员认为，原先交投淡静的10年债103/6盘中突然有买盘进驻，拉低殖利率创同年期公债八个月收盘低位，间接
带动五年券103/6殖利率终场跌破1.08%整数关卡。
    
    交易员指出，台债盘初随着美债反应乌克兰情势增温，惟五年券103/4早盘殖利率跌破1.08%后，交投略显
多空交战意味，而在10年券103/6遭到多方突袭成功后，增强多方持券信心，顺势引领五年券103/4殖利率下探
低位，不过下周变数较多，台债暂难跳脱区间整理格局。
    
    五年券103/4殖利率前波低点为2月19日的1.0760%；10年券103/6殖利率不仅收创发行以来新低，并创同年
期公债殖利率八个月收盘低位，前低为2013年8月13日的1.5555%。
   
    〞市场资金偏多，银行能空手多久，殖利率升不上去就得往下测。〞一位外商银行台债交易员说。 
    
    上述银行交易员表示，目前台债大方向暂静待20年期公债标债结果出炉，台债尚未跳脱既有区间盘整格局
，主要因为追价力道明显不足，而海外国际债市殖利率都现回档，台债殖利率要逆势走扬也不可能。
   
    交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.07-1.09%；10年期公债103/6主交投暂估1.55-1.5
8%。
        
    美国公债价格周二上涨，因乌克兰紧张局势不断升级，引发避险买盘，且纽约联储银行制造业调查直指经
济动能迟滞。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 价格上涨6/32，收
益率报2.62%，低于周二稍早的2.66%。 
    
    台湾股市 周三尾盘逢高多空拉扯终场小涨0.08%。分析师表示，受到4月台指期 今日拉高结
算影响，台股维持高档震荡格局，结算后暂缺明确方向。后续关注外资操作动向及明日台积电 业绩
说明会(法说会)释出指引。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -0.35     1.0777   1.0751-1.0835     142.5
   10     103/6                   -0.65     1.5675   1.5618-1.5725      27.0
      
    10年债增额券103/6R             将于下周二(22日)展开发行前交易，证券交易员表示，由于该档增额
券发行前交易在即，近日交投皆属清淡，未料盘中多方趁空方休息进场偷袭，并引领五年券103/4殖利率亦突
破既有区间低位。
    
    “区间盘有人想要突袭，但还是在区间内。”上述证券交易员称。
    
    交易员也指出，下周除了10年券103/6R展开发行前交易外，20年期公债            也将公开标售，下周
变数较多的情况下，限制市场追价意愿，台债仍未脱离区间盘整调性，台债欠缺可持续性操作的题材。
     
    本周重要经济事件与数据包括：
    4/16(周三)：欧元区通胀率3月终值、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美
联储公布经济状况褐皮书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议；
    4/17(周四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费城联储4月制造业
指数；
    4/18(周五)：中国 70个大中城市住宅销售价格3月报告。
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5675
          5       103/4                       1.0777
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)
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