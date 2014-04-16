欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
乌克兰方面，政府在东部俄语地区展开了对分离主义武装分子的的反恐行动。
“我们已经把西班牙和意大利称作安全‘买进’避险区...说明它们不再被视为是风险资产，而是和其他欧元区债市一样，”德国商业银行分析师Michael Leister称。
意大利和西班牙10年期公债收益率 双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率 升2个基点至1.49%。
外国投资者此前在主权债务危机高峰期回避二线国家公债，但现在对这些国家的前景抱持更为乐观看法。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。