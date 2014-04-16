欧元债市：意大利和西班牙公债表现亮眼，市场关注乌克兰局势

乌克兰方面，政府在东部俄语地区展开了对分离主义武装分子的的反恐行动。

“我们已经把西班牙和意大利称作安全‘买进’避险区...说明它们不再被视为是风险资产，而是和其他欧元区债市一样，”德国商业银行分析师Michael Leister称。

意大利和西班牙10年期公债收益率 双双下滑1个基点，分别至3.11%和3.09%。葡萄牙同天期公债收益率跌5个基点至3.84%。德国公债收益率 升2个基点至1.49%。

外国投资者此前在主权债务危机高峰期回避二线国家公债，但现在对这些国家的前景抱持更为乐观看法。(完)

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